与圣战士爆发冲突 奈及利亚军10人阵亡

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（法新社奈及利亚卡诺8日电） 2名要求匿名的奈及利亚安全部队消息人士今天透露，他们昨天在奈及利亚东北部波诺州与伊斯兰国（IS）相关圣战士爆发冲突，有10名奈军阵亡，另有一名奈军遭挟持为人质。

一批奈及利亚士兵昨天袭击「伊斯兰国西非省」（Islamic State West Africa Province，ISWAP）位于波诺州（Borno）丹波区（Damboa）阿拉加诺村（Alagarno）的阵地，双方爆发冲突。

消息人士告诉法新社：「我们在对战中失去10名士兵，还有一人遭恐怖分子掳走。」消息人士说，由于部队火力不敌对手，这名士兵在逃往安全地带时遭到劫持。

另一名消息人士也证实死亡人数，并且指出：「这是一场激烈对战，恐怖分子也有伤亡，但他们仍打败我军。」

这名人士还说，恐怖分子劫持了4辆车，包括一辆卡车和一台装甲车。

伊斯兰国西非省攻击平民的次数越来越频繁，他们杀人、在高速公路绑架人及突袭村庄抢粮。

伊斯兰国西非省今天则表示，他们的战士在阿拉加诺的森林击退奈及利亚部队的攻击，并击毙7名奈军。（实习编译：罗楚瑜/核稿：张正芊）

© 2020 AFP