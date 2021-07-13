与媒体谈判分润没诚意 法国重罚Google高达5亿欧元

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎13日电） 法国市场竞争监管当局今天因谷歌没有展现与媒体针对新闻内容着作邻接权谈判的诚意，而向其开出5亿欧元（约新台币166亿元）的史上最高罚锾。谷歌表示，对裁决相当失望。

法国竞争管理局今天赏了美国网路搜寻巨擘谷歌（Google）一个大耳光，开出5亿欧元罚单，原因是谷歌没有「诚意」和媒体公司针对着作邻接权进行谈判，也就是因使用编辑内容而应该支付的报酬。

法国市场竞争当局主管戴席瓦（Isabelle deSilva）向记者表示，这是法国向未遵守其裁决所开出的史上最大罚单。

在网站公布的裁决内容中，竞争管理局要求谷歌给予媒体机构「目前使用其有版权内容的相应报酬」，否则恐得额外支付每日90万欧元损害赔偿。

谷歌发言人透过声明向法新社（AFP）表示，公司对裁决「感到失望」。谷歌写道：「我们在整个谈判过程中都表现出诚意。这份罚单与我们付出的努力，以及平台上新闻内容使用的现况都不相符。裁决主要是针对2020年5月到9月间的谈判；之后，我们都一直持续努力与发行商及新闻机构寻求共识。」

2020年4月，谷歌被竞争管理局要求与媒体及法新社等通讯社展开为期3个月的谈判。然而媒体机构同年9月向当局申诉，指出谷歌不遵守当局的裁决。

此外，戴席瓦指出，谷歌无理由地限缩谈判空间，例如拒绝纳入被媒体引用的通讯社内容，或将非政治或综合资讯媒体排除于讨论之外。

竞争管理局指责谷歌不愿透露「透明评估应付报酬所需的资讯」。谷歌只提供直接广告收益资讯，却不愿提供所有与内容使用相关的营收，包括间接广告收入。

© 2021 AFP