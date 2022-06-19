与巴菲特午餐 神秘竞标人砸5.6亿买入场券

（法新社旧金山18日综合外电报导）eBay今天宣布，1名神秘竞标者将花费创纪录的1900万美元（约新台币5.6亿元）天价，取得与美国传奇投资大师巴菲特（Warren Buffett）共进午餐的权利。

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这是第21次，也是最后1次机会，能与巴菲特这位年迈的亿万富翁、波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc）董事长兼执行长共进慈善午餐。

12日在eBay网站的起标价为2万5000美元，但随着竞标踊跃，价格迅速飙升，17日以略高于1900万美元结标。

这场拍卖会每年举行一次，但过去两年因COVID-19（2019冠状病毒疾病）问题而取消。拍卖目的是为美国非营利组织Glide基金会筹募资金，协助街友找到住处、提供医疗援助和训练等。

eBay网站张贴的宣布指出，今年得标的赢家「不仅创造了历史，也将与美国传奇人物巴菲特以及多达7位贵宾在纽约市Smith & Wollensky牛排馆共进私人午餐，度过难忘的下午」。

疫情爆发前的最后一次拍卖由中国区块链平台波场（TRON）创办人兼BitTorrent执行长孙宇晨（Justin Sun）赢得，他花了460万美元与巴菲特共进午餐。

eBay声明引述91岁巴菲特的话指出，他透过这些拍卖，认识世界各地很多有趣的人。

根据「富比世」（Forbes.com）网站报导，巴菲特3月份的资产净值估计为1170亿美元。

© 2022 AFP