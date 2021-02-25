与沙国国王通话前 拜登阅毕异议记者命案报告

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登即将与沙乌地阿拉伯国王通话，他今天表示，已阅毕有关沙乌地阿拉伯异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年在伊斯坦堡沙国总领事馆遭谋杀案的情资报告。

当被记者问到是否已看过情资评估报告时，拜登答称「是的，我看过了。」白宫稍早表示，这份非机密报告不久就会对外公开。

拜登就任以来尚未和沙国国王通电话，美沙关系让外界关注。国务院发言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登预计很快将与沙乌地国王沙尔曼（King Salman）通电话。

对于美国政治新闻网站Axios所称，拜登将于24和沙尔曼国王通话，然后25日再公开这份非机密情资报告，莎琪却未予证实。

属「华盛顿邮报」专栏作家的哈绍吉旅居美国，生前堪称中东最具影响力记者，经常撰文批评沙国实际掌权者、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammad bin Salman）。

哈绍吉于2018年10月2日前往沙乌地驻伊斯坦堡总领事馆准备领取再婚所需证明文件，却遭到沙乌地派出的暗杀小组杀害，遗体至今尚未寻获，据信哈绍吉是遭分尸。

美国中央情报局（CIA）直接认定哈绍吉是由穆罕默德．沙尔曼下令杀害。他以沙国领导人之姿概括承受哈绍吉命案责任，但否认一己私心下令杀人。

拜登已表明会「重新调整」美国与沙国间关系，白宫表示这意味拜登将不走前总统川普那种只仰赖王储穆罕默德．沙尔曼的路线，而会直接与沙国国王打交道（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP