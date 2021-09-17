与澳洲潜舰交易告吹 法国取消华府使馆晚会

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（法新社华盛顿16日电） 法国驻美国华府大使馆原定明天举行晚会，庆祝美国革命一场关键海战周年，当年法国扮演了关键角色。但在澳洲取消与法国潜舰交易，转而与美国合作后，法方已取消晚会。

美国、英国、澳洲组成新的防御联盟后，澳洲取消与法国的巨额潜舰交易，拟转而与美国合作打造核动力潜舰舰队，法国对这个惊人的决定表示愤怒。

法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）稍早形容，法国就像是被「背后捅一刀」一样，「这种单方面、突然且令人难以预见的决定，非常像是（美国前总统）川普（Donald Trump）会做的事」。

另外欧洲联盟（EU）也抱怨，美、英、澳昨天宣布组成被认为是要反制中国的防卫联盟，欧盟事先却不知情。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）说：「我们很遗憾没被先告知，没能参与这类讨论。我了解法国政府会有多失望。」

但波瑞尔坚称拜登接替川普执掌白宫后，与华府的关系已大为改善。

澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）则形容，比起花费巨额购买法国传统动力潜舰，获美方支持的核动力潜舰是更好的选择，最符合澳洲国安利益。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也表示，法国是美国在亚洲「极为重要的伙伴」。他告诉记者：「我希望强调，我国大西洋与太平洋伙伴的利益没有区域之分。」

「我们希望找寻一切机会，深化大西洋两岸在印太地区和全世界的合作。法国尤其是这方面极其重要的伙伴。」

布林肯还说，澳洲面临中国与日俱增的压力，美国将坚定作为澳洲的后盾。

他表示：「北京过去几个月来已看到澳洲不会退让，经济报复的威胁和施压没有效用。美国不会让澳洲孤军奋战。」

法国国防工业、造舰集团海军船舶集团（Naval Group）之前获选为澳洲建造12艘传统动力潜舰，原定采用法国梭鱼级（Barracuda）核潜舰的设计为基础。

2016年澳洲宣布选择海军船舶集团时，这项合约价值约500亿澳元（新台币1兆136亿元）。

但拜登、澳洲总理与英国首相宣布一项新的国防合约，让澳洲能获得核潜舰舰队，这是少数美国盟邦才拥有的特权。

© 2021 AFP