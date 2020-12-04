与纳粹首脑同名男子 当选纳米比亚市议员

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（法新社温荷克3日电） 非洲国家纳米比亚许多人民的名字源于前殖民强权德国，不过一位新近当选市议员的男子仍一夕爆红，不是因为他胜选，而是因为他与二战纳粹首脑希特勒（Adolf Hitler）同名。

纳米比亚执政党「西南非人民组织」（SWAPO）提名的54岁候选人阿多夫．希特勒．尤沃纳（Adolf Hitler Uunona）上周以85%的得票率，当选纳米比亚北部奥彭嘉（Ompundja）选区的地方议员。

尤沃纳受访时听起来有点恼怒，他说，他不了解，为什么大家要对他与全世界最恶名昭彰的独裁者之一同名感到有趣。他也不愿说明，为何会以希特勒为名。他表示：「我不想插科打诨，我们没理由得坐这儿，只是为了谈论我的名字。」

他还反问：「你真的只想和我谈论我的名字吗？这对纳米比亚有什么好处？这对我们国家的发展有什么帮助？」

德国1884年至1915年曾在纳米比亚（Namibia）实施殖民统治，当时这个地方名为德属西南非（Deutsch-S?dwestafrika）。

德国占领军在1904年至1908年的大屠杀中，杀害了数万名黑雷罗族（Herero）与纳马族（Nama）原住民，史学家称之为20世纪的首次种族灭绝事件。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP