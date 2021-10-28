与细胞人造肉原理相同 芬兰实验室养出永续咖啡

（法新社赫尔辛基27日电） 印尼和肯亚等国生产的咖啡闻名世界，这一产业却也涉及诸多环境问题，芬兰科学家近期透过一项新技术，让咖啡爱好者未来得以啜饮来自实验室培养皿的「永续」咖啡。

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科学家瑞雪（Heiko Rischer）指着一盘浅棕色粉末，他告诉法新社：「这真的是咖啡，因为产品中只含咖啡原料。」

来自芬兰科技研究中心（VTT）的瑞雪团队研究员相信，他们的人造产品将能避免与传统咖啡大规模生产有关的环保问题。

法新社今天报导，芬兰这款咖啡不是从研磨咖啡豆而来，而是在生物反应器里，严密控制的温度、光照和氧气条件下，从咖啡植物细胞群生长出来，经过烘焙，粉末可用与传统咖啡相同的方式冲泡。

细胞农业（cellular agriculture）原理使在实验室生产的细胞人造肉问世，这一不涉及屠宰牲畜的产品已于去年在新加坡上市贩售，如今，瑞雪团队正是运用相同原理种出人造咖啡。

瑞雪说：「咖啡当然是一个有很多问题的产品。」他指出，部分原因是全球气温上升使现有咖啡园生产力下降，农民得整理出更大面积的热带雨林来种植新作物。

瑞雪表示：「（咖啡）有运输问题，化石燃料的使用…所以寻找替代品完全合乎情理。」

芬兰团队正在针对人造咖啡大规模生产的永续性程度，进行更全面分析，但这群科学家相信他们研发的咖啡所需劳动力和资源，会比传统咖啡来得更少。

李斯谢指出：「举例来说，我们已知（人造咖啡）的水足迹，远低于园中生长（传统咖啡）所需。」

不过，对咖啡爱好者而言，人造咖啡成败关键在于其味道，由于它仍是「新颖食品」（novel food），目前仅有经特殊训练过的感官分析师小组获授权品尝这款新咖啡。

科学家兼感官知觉专家艾萨拉（Heikki Aisala）说，目前测试人员只被准许「品尝后吐出」。

艾萨拉告诉法新社，「与一般咖啡相比，细胞咖啡比较不苦」，这可能是因为它的咖啡因含量略低，她并补充，实验室生产的咖啡粉末，果香也没那么明显。

瑞雪说：「话虽如此，我们真的不得不承认，我们不是专业咖啡烘焙师，而且（咖啡）的许多风味其实是在烘焙过程中产生的。」

除瑞雪团队寻求传统咖啡替代品，美国西雅图新创公司Atomo于9月宣布，已为旗下「分子咖啡」（molecular coffee）募集到1150万美元的资金。

「分子咖啡」具有与咖啡相同的风味，但它源自咖啡植物以外的其他有机材料。

尽管人造咖啡具环境益处，部分食品政策专家示警，若实验室产品普及，恐冲击传统咖啡生产者的生计。

瑞雪预计他与团队研发的人造咖啡最少需4年才能获得监管当局批准和商业支持，以与普通咖啡豆一起在货架上贩售。

而这款实验室咖啡在芬兰具特殊意义，根据分析机构Statista，芬兰是世界上最大咖啡消费国之一，平均每人每年消耗10公斤。

© 2021 AFP