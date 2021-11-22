与英美正式签署文件 澳洲添购8艘核动力潜舰

（法新社雪梨21日电） AUKUS安全联盟协议中颇具争议的一环，在于澳洲海军增添核动力潜舰的相关举措，今天该国与英国、美国正式签署文件，踏出添购核动力潜舰的另一步。

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法新社报导，澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）与美、英外交人员一起签下协议，允许3国交换敏感的「海军核动力推进资讯」。

这是澳、英、美9月宣布组成三方安全联盟AUKUS，因应中美竞争日益激烈的太平洋地区战略紧张以来，首次公开签署与这项技术有关的协议。

杜登在坎培拉和美国驻澳洲代办高德曼（Michael Goldman）、英国高级专员特丽迪尔（Victoria Treadell）共同签署协议之前，美国总统拜登19日在声明中说：「这份协议将允许我们展开合作，进一步提升我们共同的防御状态。」

根据AUKUS协议，澳洲将获得8艘具匿踪能力、能执行长距离任务的最先进核动力潜舰。协议并提供网络共享、人工智慧、量子和未具体说明的海底能力。

这项协议惹恼了中国，称这对该地区稳定构成「极不负责任」的威胁。

这项协议同时也激怒了法国，因为巴黎当局直到最后一刻，才发现法国与澳洲所签订，价值约650亿美元的油电混合动力潜舰合约已被取消。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）对于整起事件的处理手法毫无歉意，坚称这符合澳洲的国家利益，也知道会「惹恼一些人」。

© 2021 AFP