与蒲亭关系好 欧洲极右派因乌克兰战事陷认同危机

（法新社柏林5日电） 俄罗斯入侵乌克兰已使欧洲各国极右派运动陷入认同危机，他们对俄罗斯总统蒲亭的向心力难以和压倒性支持乌克兰的民意相互调和。

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从德国、法国到义大利，极右派组织都谴责俄罗斯发动攻击，但也有一些同为极右派的组织支持蒲亭的立场，指责西方率先引发冲突。

曾公开对蒲亭表示钦佩的义大利极右派北方联盟（Northern League）领袖萨尔维尼（Matteo Salvini）表示：「当有人发动攻击时，显然我们必须站在被攻击者一边。」

法国极右派政治人物玛琳．雷朋（Marine Le Pen）也加入了谴责俄罗斯违反国际法的行列。

柏林自由大学（Free University）政治学者冯克（Hajo Funke）表示，公开谴责在乌克兰发生的暴力事件，与其他政治党派的立场一致，最重要的是，也和支持乌克兰的民意一致。

但与其他党派相似之处仅止于此。在分析战争的责任时，极右派政党显然与蒲亭同调。

德国极右派另类选择党（AfD）领袖韦德尔（Alice Weidel）谴责西方的「历史性失败」，指西方给了乌克兰能够加入北大西洋公约组织（NATO）的前景，而非努力使乌国成为北约与俄罗斯之间的中立缓冲国。

同样，将参加4月法国总统选举的另一名极右派候选人泽穆尔（Eric Zemmour）指控，尽管「蒲亭有罪，但该负责的是北约，因为北约没有停止东扩」。泽穆尔曾于2018年表示，他希望法国也能有一个「法式蒲亭」。

德国卡塞大学（University of Kassel）学者施洛德（Wolfgang Schroeder）告诉法新社，这些极右派政党认同俄罗斯的立场，即冲突不应只归咎于蒲亭，西方也要负很大的责任。

另一方面，由于民意压倒性地反对蒲亭，多年来与蒲亭建立密切关系的一些极右派人士，正设法和蒲亭保持距离。

乌克兰战事爆发前印发的玛琳．雷朋竞选传单，有她在2017年访问莫斯科时，与蒲亭的合照，她为此遭到猛烈抨击。她宣称，今天的蒲亭「不是那个」当年接待她的人。

自由大学的冯克说，欧洲极右派在与蒲亭相同的激进和新法西斯意识型态以及可能失去民意影响力之间，左右为难。」

© 2022 AFP