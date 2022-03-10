与蒲亭说法相违 俄罗斯承认义务役参与侵乌

（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯军方今天首度承认义务役军人参与入侵乌克兰；俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）先前打包票说，只有职业军人参战。

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俄罗斯2月24日派出大军入侵乌克兰以来，就一直有传言指称年轻的义务役士兵参与对乌作战。这些士兵的母亲上社群媒体找儿子，人权团体也说，来自义务役家庭的电话接都接不完。

蒲亭7日表示，不会派遣义务役或后备军人参与乌克兰战事，只有「职业」军人会参战。

但俄国国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）今天说，部分义务役士兵遭乌军俘虏。

科纳申科夫说：「很遗憾，已证实参与乌国领土特别军事行动的部队有些义务役士兵。」

他说，「这类人几乎都已退守俄国领土」，但有部分义务役士兵遭到俘虏。

他说，莫斯科当局会采取行动避免义务役被送上前线。

蒲亭发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）随即表示，在俄国侵乌前，蒲亭要求俄军将领「明确排除」义务役士兵上战场，并矢言「惩罚」抗命官员。

培斯科夫表示，军事检察官已被要求「确认并以法理评估这些行为，惩罚抗命官员」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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