与贝佐斯同行飞往太空旅行 代价2800万美元

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿12日电） 亚马逊公司创办人贝佐斯旗下航太事业蓝源公司（Blue Origin）载人太空船下个月将升空，太空船首飞座位竞标今天结束，一位幸运儿出价2800万美元（约新台币7.75亿元）得标。

贝佐斯（Jeff Bezos）本周宣布，他与弟弟马克（Mark）将参加自家航太公司蓝源首次载人太空飞航行程。蓝源预定7月20日从德州西部，发射新谢波德号（New Shepard）可重复使用次轨道火箭系统，飞往太空边缘并返回地球表面。

今天的慈善拍卖得标者将与他们同行，得标者身分将会于未来几周公布，同行的第4位太空观光客的姓名也尚待披露。

座位拍卖于5月19日展开，今天的得标者在竞争激烈的历时10分钟直播竞标中，击败约20位竞争者胜出。

公开线上竞标阶段于6月10日结束，最高出价达480 万美元，出价最高的超过20名竞标者得以参加12日举行的最终直播拍卖。

竞标者在直播拍卖会以百万美元为单位往上加码，拍卖收益将捐给蓝源公司的慈善基金会「未来俱乐部」（Club for the Future）。未来俱乐部的使命是鼓舞未来世代年轻人追寻科学、技术、工程和数学（STEM）领域生涯。

新谢波德号在没有搭载人员情况下已成功试飞15次，这将是2000年创办的蓝源公司首度展开载人太空飞行。在总共维持10分钟的太空旅行当中，乘客有4分钟会停留在太空与地球大气层的分界线卡门线（Karman line）以上。

火箭升空后，太空舱会与火箭推进器分离，在超过100公里高度停留4分钟，在这个期间舱内4名乘客将能体验零重力飞行，还可以从太空观赏地球弧线。

火箭推进器将会自主降落在距发射地点3.22公里外的发射场地，太空舱则将在3具大型降落伞协助减速下返回地球表面。

© 2021 AFP