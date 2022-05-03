专家指俄国即便掌控黑海 两栖攻击乌克兰仍有风险

（法新社巴黎3日电） 专家指出，俄罗斯或许能掌控黑海，但只要乌克兰的防御可以威胁到任何过于靠近的军舰，俄国要针对乌克兰沿岸地区发动任何两栖攻击似乎都有风险。

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英国情报界消息人士指出，俄国在黑海有大约20艘作战军舰，这数量是固定的，因为控制博斯普鲁斯海峡（Bosphorus Strait）的土耳其阻止交战方的船只进入黑海。

法国海军发言人拉沃特（Eric Lavault）表示，黑海是俄国的「我们的海」（Mare Nostrum），他指的是古罗马人用来描述地中海的拉丁文。

除了俄罗斯，其他黑海沿岸国家都已经加入或希望加入北大西洋公约组织（NATO），但这并没有吓阻莫斯科当局的称霸主张。

拉沃特指出，从地图上来看，俄国最近占领乌克兰东南部港市马立波（Mariupol）并控制整个亚速海（Sea of Azov），这应能突显俄国的优势。

这些战果将使俄军能让他们在乌克兰东部顿巴斯地区（Donbas）的战斗人员和俄国港市诺沃罗西斯克（Novorossiysk）之间建立直接的后勤连结。

但克里姆林宫能否利用这项优势，攻击敖德萨（Odessa）与罗马尼亚之间的乌国控制沿岸地区，则仍是个问题。

威胁不是来自已经被摧毁的乌克兰海军，而是来自陆基掠海飞弹和无人机。

上个月，俄军戏剧性失去了黑海舰队旗舰「莫斯科号」（Moskva），昨天基辅当局又说，乌军击沉了2艘俄罗斯猛禽级（Raptor）巡逻艇。

乌克兰表示，军方使用「海王星」（Neptune）飞弹击中莫斯科号，并派出土耳其制造的「拜拉克塔无人机」（Bayraktar）在蛇岛（Snake Island）附近击沉俄军猛禽级巡逻艇。

这些陆基武器的威胁，可有效防止俄军登陆西边的敖德萨附近海岸的任何企图。俄军目的是包围乌克兰的中心区域，并将俄军与摩尔多瓦分离地区「聂斯特河沿岸」（Transnistria）的亲俄份子连结起来。

设于莫斯科的政治分析机构「法俄观察组织」（French-Russian Monitor）防卫专家德拉诺埃（Igor Delanoe）说：「这个区域构成俄国人必须考量的威胁。」

德拉诺埃指出，俄国人目前「无法实现」任何这类型的登陆。

拉沃特还说，俄国未能建立空中优势，且明显无法让飞弹精确锁定目标，这都无助于俄军试图摧毁乌克兰沿岸防御的努力。

他更提到，这使乌克兰守方能建立起「沿海防卫圈」，并威胁到刻松（Kherson）与尼可拉耶夫（Nikolayev）之间的俄方南部补给线。

© 2022 AFP