专家：体育界有义务正面迎击种族歧视

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（法新社巴黎13日电） 一间全球策略顾问公司的领导人物今天向法新社表示，当体育明星在社群媒体遭受霸凌时，体育界不能再用「种族歧视是社会问题」这种说法来搪塞。

thinkBeyond主任巴拉尼（Radha Balani）表示，出现网路霸凌时，社群媒体企业不过只是暂停酸民帐号而已，这只比针对问题「贴狗皮膏药」好一些罢了。thinkBeyond着重于藉由运动为社会谋福祉。

她呼吁体育联盟和俱乐部在签赞助商合约前，认真审视企业和品牌的价值观。

法新社报导，英格兰足球明星沙卡（Bukayo Saka）、桑丘（Jadon Sancho）和拉许福特（Marcus Rashford）7月间在2020年欧洲国家杯（Euro 2020）与义大利决赛的PK大战中未能进球，惨沦种族歧视霸凌的众矢之的。

多数发表霸凌言论的帐号来自英国本土，不过其中一人来自沙乌地阿拉伯，事后他的Instagram帐号只遭停权24小时，他本周向英国广播公司（BBC）表示，自己应该被停权更久才对。

职涯曾替美国网球传奇金恩夫人（Billie Jean King）和世界橄榄球总会（World Rugby）等单位效力的巴拉尼表示，英国政府应该将这种霸凌视作仇恨犯罪。

她向法新社表示：「英国政府要向推特（Twitter）提出什么挑战，来有意义地改变推特允许仇恨言论不受惩罚的规范？」

不过巴拉尼认为，体育界本身也必须采取更强硬的立场。

她说：「体育界必须发挥作用，不能躲在后面说种族歧视是社会问题。体育是社会的一部分，无法和其他事物隔绝。」

「体育有许多手段能用来产生正面影响，而且已经发挥一些作用了，但为了产生广泛、可持续下去的影响，还需要更多深度、意图性和勇气。」

「体育并非魔法，除非我们拉动这些操纵杆，否则体育无法改变任何事。」

巴拉尼表示，其中一个手段是运动员自己提高外界对问题的意识，并游说求取改变。

她指出：「单膝下跪是一种作法，大直美使用口罩的方式亦然。」大直美去年在美网公开赛时，戴的口罩上面印有在美国死于警察之手或种族暴力者的姓名。

© 2021 AFP