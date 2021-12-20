专家：因应Omicron病例激增 德国迫切需要新措施

（法新社柏林19日电） 德国政府顾问小组今天表示，德国迫切需要采取新措施，来对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株病例数激增的情况。

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专家在报告中警告，若未采取进一步行动，医院、安全、卫生服务和基础建设等「关键设施」可能遭受破坏的风险就愈大。

根据德国政府顾问小组19名成员所做的报告：「如果Omicron变异株持续在德国传播，将会有大批民众染疫，同时会（或）有许多人被隔离。」

报告并未提出新的限制措施，但敦促民众「未来几天」须「大幅减少与他人接触」。

专家表示，Omicron将使疫情出现「新高度」，因为它「会在很短时间内让更多人染疫，并影响更多曾确诊但已康复，或接种过疫苗的人。」

专家预测，Omicron变异株可能导致疫情出现「爆炸性蔓延」，并在2到至4天内使确诊人数增加一倍。

德国卫生部长劳德巴赫（Karl Lauterbach）今天稍早表示，已排除像荷兰一样在「耶诞节前」实施封锁的可能，也不太可能在假期过后祭出类似举措。

劳德巴赫17日表示，他已准备迎接Omicron变异株带来的「大规模（染疫）潮」。

专家在报告中呼吁当局做好「完整且当机立断的准备」，以保护德国的重要基础建设。

报告说，「必须在短期内敲定控制机制」，同时确保具备筛检能力和充足的供应链。

德国目前实施许多限制措施，受到最大影响的是未接种疫苗者，他们被禁止进入绝大多数的公共场所。

初秋时节开始的Delta疫情高峰已趋缓，德国每天仍通报新增3万到5万例确诊。

德国目前约有70%民众完整接种疫苗。

© 2021 AFP