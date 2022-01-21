专辑狂销1亿张 美摇滚天王肉块74岁逝世

（法新社华盛顿21日电） 专辑总计狂销超过1亿张、拥有史上十大畅销专辑之一「地狱蝙蝠」（Bat Out Of Hell）的美国摇滚天王Meat Loaf（肉块）逝世，享寿74岁。

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这位巨星的家人20日在脸书公布他的死讯。「我们沉痛宣布伟大的Meat Loaf于今晚逝世，他的妻子黛博拉（Deborah）陪伴在旁。」声明并没有列明死因。

Meat Loaf在全球合计销售1亿张专辑，也曾演出电影「斗阵俱乐部」（Fight Club）、「洛基恐怖秀」（Rocky Horror Picture Show）和「反斗智多星」（Wayne's World）等。

他的家人表示，他的两个女儿和挚友们过去24小时都陪伴在他身旁。「我们知道他对许多人而言意义重大。在我们克服失去一位如此鼓舞人心的艺术家，同时也是一位美好的人的哀痛时期，诚挚感谢所有给我们的爱与支持。」

声明并表示：「感谢你们理解我们在这段时期需要隐私。」最后并说：「从他的心到你们的灵魂…永远别停止摇滚！」

Meat Loaf出生于美国达拉斯，原名为马文．李．艾德（Marvin Lee Aday），之后改名迈克（Michael）。最知名专辑为「地狱蝙蝠」三部曲，在全球销量数千万张。

他在70年代末期与80年代发行多张专辑，最知名的包括1981年的Dead Ringer，以及1983年的Midnight at the Lost and Found。

他的歌曲「我愿意为爱付出一切（但我不会那样做）」（I'd Do Anything For Love （But I Won't Do That））曾是1993年英国最畅销单曲，并替他赢得一座葛莱美奖。

© 2022 AFP