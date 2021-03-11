世卫专家呼吁 日后应建立疫源调查惯例

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（法新社日内瓦10日电） 今年初前往中国武汉调查2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫情起源的专家今天呼吁，这类疫情爆发后的国际疫源调查未来应列为标准作法，以免当事国觉得受辱。

荷兰病毒学家古柏曼斯（Marion Koopmans）说：「我们何不以相同方式对待日后每场疫情、作为惯例？」古柏曼斯是世界卫生组织（WHO）今年稍早组团前往中国武汉进行考察任务的成员之一。

世卫努力安排数月，才总算让国际专家组成的独立调查团队得以前往武汉，协助找出新型冠状病毒是如何从动物传到人类身上。这批独立专家在武汉待了4周，造访与最初期病例有关的各个地点，上个月结束任务离开中国时暂未提出结论。

团队强调，这只是疫源调查的第一阶段，完整研究报告预计将于下周对外公布。

几名专家在智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）举办的视讯记者会表示，有鉴国际疫源调查被广泛误会成是来对中方指指点点，他们完全可以理解中国起初不情愿让国际专家来查。

古柏曼斯表示，几无国家会欢迎国际专家来查，「因为这给人的感觉是别人跑来自家，告诉你这做得不好、那做得不好」但若把国际疫源调查建立为惯例，反能有助消除「这是种惩罚」的观念，「如想消除这种敏感性，就要让它成为惯例、标准」。（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP