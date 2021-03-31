世卫专家：中国两支疫苗安全 但仍需更多资料

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（法新社日内瓦31日电） 世界卫生组织（WHO）疫苗专家今天表示，中国两支2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的临床试验资料期中分析显示，它们证明「安全且具良好保护效力」，但仍需更多的资料。

中国的科兴生技公司和国药集团已呈交资料，申请列入世界卫生组织紧急使用清单。这两支疫苗已经在世界多个国家施打。

世卫免疫专家战略谘询小组（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE）表示，已审核这两家公司目前提供的资料，「这两支疫苗对防治有症状Covid-19疾病，证明安全且具良好保护效力」。

然而，免疫专家战略谘询小组警告，「两支疫苗缺乏在较年长族群与有其他合并症者族群的资料」。

中国卫生监管当局已经批准通过4支国产疫苗，这两支疫苗也在内，但世卫免疫专家战略谘询小组指出，这两支疫苗迄今都尚未获世卫认可的严格监管机构通过。1100331的机场，已经成为许多美国人的共同梦想。

但要在两党之间建立政治共识，将拜登野心勃勃的计画付诸实践，并不容易。

在拜登之前的两位总统欧巴马（Barack Obama）和川普也都曾有宏大的计画，同样在基础建设计画做出令人兴奋的承诺，却都难有进展。

最后往往会回到同样的核心问题：钱从哪里来？

© 2021 AFP