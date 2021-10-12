世卫专家：免疫功能低下者应打第3剂COVID-19疫苗

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（法新社日内瓦11日电） 世界卫生组织（WHO）疫苗顾问小组今天建议，应替免疫功能低下族群施打获世卫批准紧急使用的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗追加剂，以加强保护力。

世卫专家还说，完整接种中国科兴（Sinovac）和国药集团（Sinopharm）COVID-19疫苗的60岁以上民众也应接种第3剂。

世卫组织免疫专家战略谘询小组（SAGE）强调，并不建议替所有民众施打追加剂，但有部分国家已采取这类举措。

世卫希望这些国家在今年底前暂停为一般民众施打追加剂，好让目前仍苦苦等待疫苗的国家可优先替国人接种第1剂。

世卫原先设定在今年9月底前，所有国家都能为至少10%民众完整接种COVID-19疫苗，但希望落空，有56个国家未达标；然而，近9成的富裕国已达标。

免疫专家战略谘询小组说，11月11日将针对一般大众施打追加剂问题进行讨论。

在COVID-19疫情大流行期间，世卫批准多款疫苗的紧急使用授权，包括辉瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德纳（Moderna）、阿斯特捷利康（AZ）、中国国药和科兴，以及娇生集团（J&J）的杨森（Janssen）疫苗。除了娇生旗下的疫苗是施打一剂之外，其余都须接种两剂。

世卫也即将决定是否批准印度巴拉特生物科技国际公司（Bharat Biotech）的COVID-19疫苗紧急授权。

免疫专家战略谘询小组上周举行为期4天的会议，审查有关COVID-19和其他疾病一系列疫苗的最新资讯和数据。

这个专家小组建议，应替中度和严重免疫功能低下的族群，施打获世卫批准紧急使用的COVID-19疫苗追加剂。「免疫功能低下者接种标准剂次后，对疫苗做出充分反应的机率较低，染疫后演变为重症的风险很高」，因此建议他们施打追加剂。

免疫专家战略谘询小组也建议，完整接种两剂科兴或中国国药疫苗的60岁以上民众也应再追加1剂。资料显示，这两款疫苗在接种6个月后，抗体水准出现不同程度下降。接种第3剂后，受试者抗体水准快速上升，7天后升到较高水准，14天后达到原来的10至30倍不等。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP