世卫促各国审慎解封 高接种率未能遏止病毒扩散

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（法新社伦敦7日电） 世界卫生组织（WHO）今天敦促各国在考量解除防疫管制时要「极度谨慎」，并警告疫苗接种率高并未能阻止病毒扩散脚步。

世卫期勉各国政府不要挥霍得来不易的抗疫成果，以免重蹈覆辙，让医院再度不堪负荷，或让医护人员精疲力竭。

此外，英国首相强生打算在两周内全面重启经济运作，但今天一项大型的COVID-19盛行率研究报告显示，英国6月初以来的感染率扩增至4倍。

根据由伦敦帝国学院（Imperial College London）率领的研究，Delta变种病毒在英国引发的新一波疫情正在加速扩散，确诊病例每隔6天就增加1倍。

这项研究为英国规模数一数二大，在6月24日至7月5日期间有4万7000人回报检测结果，发现全国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）盛行率为0.59%，即每170人就有1人染疫；而5月底至6月初期间，盛行率为0.15%。

伦敦帝国学院传染病动力学教授莱里（Steven Riley）表示：「依据我们所得到的数据型态，实在很难说，提早解封是件好事。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP