世卫升级印度变异病毒株 专家示警传染力更强

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（法新社日内瓦10日电） 印度2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严峻，染疫人口呈爆炸性增长，世界卫生组织（WHO）今天将比原始病毒更具传染力的印度变异病毒B.1.617列为「引发疑虑变种」。

世卫说，去年10月首次在印度发现的的B.1.617变异病毒似乎更具传播力。

世卫主管新型冠状病毒疫情的流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）对记者说：「已有资讯指出B.1.617的传染性更强。因此，我们将其归类为全球关注的问题。」

范科霍芙还说，初步研究显示，免疫系统对印度变异病毒的「中和反应有所降低」，意味在小样本实验室研究中，抗体似乎对印度变异病毒的影响较小。

但她强调，目前「没有证据显示现有的病毒检测、药物或疫苗，对印度变种病毒株效果较差」。

世卫坚称，要将其解读为印度变异病毒可能影响疫苗效力还为时过早。

世卫在声明中说：「根据现有资讯，COVID-19疫苗在预防感染这种变异病毒者发展成重症和死亡方面仍然有效。」

范科霍芙说，世卫明天发布的每周流行病学最新资讯，将提供更多与印度变异病毒相关的细节。

印度今天通报新增近37万例确诊、超过3700人病故，是全球疫情最严重的国家之一，印度医疗体系已不堪负荷。专家表示，官方统计的确诊病例和死亡人数远低于实际数字。

除了印度变异病毒，来自英国、巴西和南非的变异病毒也被列为「引发疑虑变种」，被认为比原病毒更危险，传染力可能更强、更致命或使疫苗效果变差，必须加强追踪和分析。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP