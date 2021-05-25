世卫吁扩大疫苗接种 至少11.5万医护染疫不治

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（法新社日内瓦24日电） 世界卫生组织秘书长谭德塞今天表示，从疫情开始以来，至少有11万5000名医疗及照护人员染疫死亡。他呼吁所有国家大幅度扩大疫苗接种。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世界卫生组织（WHO）的世界卫生大会（WHA）开幕时，赞扬全世界医护人员为对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）所做的牺牲。

他说：「过去18个月，全世界医护人员一直在生死关口拚搏。」

「他们拯救了无数生命，也为其他人而奋斗，尽管他们尽了最大的努力，那些人还是离开人世。」

「许多医护人员染疫，虽然很少相关报导，但我们估计至少有11万5000名医疗和照护人员为了服务他人付出最高的代价。」

谭德塞说，自危机开始以来，许多医疗工作人员感到「挫折、无助和缺乏保护，无法获得个人防护装备和疫苗」。

他又说，他们并不孤单，因为世人要取得疫苗整体上很不公平。他形容这种情况很「可耻」，并警告这将「使疫情永久存在下去」。

目前超过75%的疫苗集中在10个国家。

谭德塞说：「如果（疫苗）能公平分配，到目前为止全球施打的剂量足以覆盖所有医护人员和老年人。」

他敦促那些拥有大量库存疫苗的国家分享疫苗，并加强合作以扩大生产和分配疫苗。

© 2021 AFP