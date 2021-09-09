世卫吁2022前暂缓施打追加剂 加强援助穷国

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（法新社日内瓦8日综合外电报导）世卫今天表示，全世界还有数以百万计民众尚未接种任何一剂COVID-19疫苗，呼吁各国年底前避免施打追加剂，并敦促富国别再开空头支票，履行向穷国提供疫苗的承诺。

法新社报导，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告诉媒体说：「当控制全球疫苗供应的国家和企业认为，世界上贫穷的人应对剩余疫苗感到满足了，若是这样，我绝不会保持沉默。」

谭德塞今天在日内瓦世卫总部谈话，敦促富有国家和疫苗制造商应优先供应穷国，让他们的第一线医护工作人员和免疫力弱的人接种第一剂疫苗，这个比施打追加剂应更为优先。

他说：「我们不想看到已完整接种疫苗的健康民众普遍追加第3剂。」

谭德塞说，高收入国家已承诺，将捐赠超过10亿剂疫苗给穷国，「但目前只配送不到15%」。他说：「我们不想要更多空头支票，我们只想要疫苗。」

世卫今天表示，低收入国家已准备好要执行COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种作业，目前就要靠制造商和富国配送所承诺的剂量，以缓解全球健康不平等状况。

谭德塞说，全球已施打的55亿剂疫苗中，大约有8成是配送到高收入与中高收入国家。

世卫已设定目标，要在今年底前让每个国家都能让至少4成人口接种疫苗。谭德塞说，要达成此一目标，就必须加强配送疫苗到贫穷国家。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP