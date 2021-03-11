世卫宣告全球疫情大流行满周年 曙光乍现但疑惧挥之不去

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（法新社巴西利亚11日电） 今天是世界卫生组织（WHO）宣告新型冠状病毒疫情全球大流行满一周年，如今疫苗接种带来希望，但许多人类生活仍严重受限，没有恢复正常的明确途径。

世卫去年3月11日正式宣告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）构成全球大流行，因为染疫人数开始在亚洲及欧洲各国爆增，当时全球官方已通报约4600人染疫丧生。

在澳洲拍片的美国影星汤姆汉克斯（Tom Hanks）当天宣布自己确诊感染，加深了人人都不安全的恐惧心理。

但美国才刚开始感受到疫情带来的直接冲击，时任总统川普淡化疫情威胁。他当时告诉国人：「这种病毒没机会对我们不利。」

在川普混乱领导下，美国后来成为全球疫情最严重国家，全美至今累计逾52万8000人丧生，超过2900万人染疫。

事隔一年后，巴西昨天通报新增2286起死亡病例，创单日新高，巴西病例激增是由更具传染力的新病毒株引起，凸显进入疫情大流行第二年面临的艰钜挑战。

在经济方面，美国国会昨天通过历来最大规模之一的1.9兆美元纾困案。美国总统拜登表示，这项纾困方案将提供陷入困境的美国家庭「对抗机会」。

自中国2019年年底出现首例以来，这场疫情迄今夺走全球逾260万条人命，迫使各国采取空前措施限制人民行动，严重冲击经济。

保育人士今天警告，这场疫情不仅对人类带来破坏性影响，也严重冲击保护全球自然生态系统和栖息地的各种努力。

© 2021 AFP