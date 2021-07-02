世卫建议校园进行筛检 避免远端学习有害的影响

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（法新社哥本哈根2日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，校园应进行2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检，以避免远端学习造成的「有害」影响，即使这些学校尚未发现确诊病例。

先前的建议是，校园出现群聚病例时才需要进行筛检；但如今世卫认为，即使学生和校职人员并无症状，仍应进行核酸检测或快筛。

世卫欧洲区主任克鲁格（Hans Kluge）在一份与联合国儿童基金会（UNICEF）和联合国教科文组织（UNESCO）联名的声明中说：「夏季数月是各国政府的一个宝贵机会，可以实施一系列正确的措施，有助于降低感染率，避免关闭学校。」

他还说：「如我们所见，（关闭学校）对我们孩子和年轻人的教育、社会和心智健康都造成有害的影响。」

克鲁格说：「我们不能让疫情剥夺孩子的教育和发展机会。」他一再呼吁世卫欧洲区的国家，解决与远端学习有关的辍学率和健康影响问题。

世卫欧洲区涵盖53个国家和地区，包括中亚各国。

这些联合国机构认为，关闭学校「应被当做最后手段」，只有在施行其他措施仍无法控制激增的确诊病例时，才能采行。

© 2021 AFP