世卫拟核准中英等国疫苗 加快全球取得步伐

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（法新社布鲁塞尔20日电） 世界卫生组织（WHO）将未来几周或几个月内，批准英、中等国研制的几款新型冠状病毒疫苗，以便让穷国也能尽速展开疫苗接种。

世卫助理秘书长席马欧（Mariangela Simao）指出，世卫正致力确保全世界都能获得2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

席马欧说：「人人毋须恐慌，因为都会取得疫苗。我们正致力确保所有国家、全部人口都有机会取得。」

由世卫等组织共同领导的COVID-19疫苗全球取得机制（Covax）希望今年配送至少20亿剂疫苗到世界各地，中至少13亿剂交付穷国。

但富国纷为自己张罗大量疫苗导致订单排挤，加上Covax资金短缺，以致迄今难以取得足够疫苗剂量。世卫表示，目前约有50个国家已展开疫苗接种，其中40多国是高收入国家。

各国若要展开接种，监管当局对疫苗的核准至关重要，因为如此方能确保疫苗效力及安全性，有助疫苗产出。但穷国的这类机关能力有限，大都仰赖世卫把关。

根据Covax内部文件，世卫正为此「加速紧急批准」；Covax为筹措20亿剂疫苗，已与5家制造商签约。110

© 2021 AFP