世卫欧洲办事处：感染人数将飙升 施打追加剂是正解

（法新社日内瓦21日电） 世界卫生组织欧洲区办事处今天示警，随着Omicron变异株传播，各国应对即将到来的「显着激增」病例数做好准备，疾呼所有人有必要施打追加剂。

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世卫（WHO）欧洲区域办事处主任克鲁格（Hans Kluge）在维也纳的记者会上说，COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株自11月下旬现踪以来，世卫欧洲地区53国至少已有38国家出现感染病例，并已成为丹麦、葡萄牙和英国等国的主要流行株。

克鲁格说：「我们可以看到另场风暴即将来临。」「几周内Omicron将在欧洲更多国家成为主宰地位，将本已紧绷的卫生系统推向崩溃边缘。」

世卫数据显示，与任何地方的人口规模相比，欧洲近几周通报的确诊人数最多，甚至早在Omicron开始流行前，官员就曾警告说，到明年3月恐怕还会增加70万人病故。

世卫的日内瓦总部已建议将疫苗追加剂应留给最高风险与最脆弱的族群，但克鲁格大力疾呼所有人都应施打追加剂，「追加剂是针对Omicron最重要的防御工具」。

世卫组织发言人尚未针对克鲁格言论的置评请求。

克鲁格说，到目前为止，欧洲89%的Omicron病例与常见的COVID-19症状有关，例如咳嗽、喉咙痛和发烧；好发于20多岁和30多岁成年人，一开始在城市的社交和工作场所聚会中传播。

他说：「新的COVID-19变异株感染数量庞大，可能会导致更多住院以及对卫生系统和其他重要照护造成严重冲击。」

世卫昨天表示，Omicron扩散的速度快于Delta，在已施打疫苗者或染疫后康复民众造成感染，世卫主要科学家因此表示，从早期证据就下了Omicron是以轻症为主的结论，「非常不智」。（译者：陈怡君）

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