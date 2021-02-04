世卫疫苗计画公布首批名单 尚未展开施打计画的国家优先

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（法新社日内瓦3日电） 约190国参与的疫苗全球取得机制（COVAX COVID-19）今天公布第一批配送名单，将在今年中旬以前，提供参与国家足供国内逾3% 人口施打的疫苗数量。

世卫疫苗接种计画协调官员林斯特兰（Ann Lindstrand）表示，优先取得疫苗的国家是国内尚未展开接种计画的国家，而医护人员在1月的病殁人数同被纳入考量。

各国将依人口比例取得疫苗，拿到最多疫苗的是印度（9720万剂）、巴基斯坦（1720万剂）、奈及利亚（1600万剂）、印尼（1370万剂）、孟加拉（1280万剂）与巴西（1060万剂）。

其他能取得大量疫苗的国家还包括衣索比亚（890万剂）、刚果民主共和国（690万剂）、菲律宾（560万剂）与埃及（510万剂）。

根据COVAX，初步计画是分配3亿3720万剂疫苗，第一批预计在2月底展开配送；今年中旬以前，约有145国预计将收到足供国内3.3%人口施打的疫苗数量。

声明说，初步分配计画与上半年「保护最脆弱族群，像是医护人员」的目标一致。

参与Covax的92个低所得与中低所得国家，疫苗费用是透过捐款取得；至于较富裕的国家，大量购买疫苗如同为国内疫苗计画备案的保险政策。（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP