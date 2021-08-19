世卫痛批富国 只顾为自家追加施打不顾他人死活

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（法新社日内瓦18日电） 世卫组织（WHO）今天谴责富国纷纷要在自家为已接种过COVID-19疫苗者追加施打，而数以亿计全球其他地方的人可能连第一剂都还没接种到。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）、总统首席医疗顾问佛奇（Anthony Fauci）今天协同多名官员发表声明，宣布今秋全面为已接种过COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的美国民众追加第3剂，计画9月下旬开始，与第2剂间隔须达8个月。

世卫专家仍坚称，没有足够科学证据支持追加施打的必要，认为在还有一大堆人苦候接种无着的时候为打过疫苗的人追加，非常不道德。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Mike Ryan）在日内瓦总部告诉媒体：「这在现实与伦理上，就好比打算给已经穿救生衣的人额外的救生衣，却任由一堆没有救生衣的人溺毙。」

世卫本月稍早呼吁相关国家暂缓追加施打，以缓和穷国与富国间的疫苗不平等，但一票国家对此充耳不闻，为遏止Delta变异病毒（最先现踪于印度）仍纷纷推动国内追加第3剂。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）今天在记者会说：「疫苗不公是全人类之耻，如果我们不共同解决，只会让本来疫苗问世后只需几个月就能压制的新冠疫情，拉长成为好几年。」

© 2021 AFP