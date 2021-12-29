世卫示警 Omicron恐让医护难以招架

（法新社柏林28日电） 世界卫生组织今天警告，即使初步研究显示COVID-19变异株Omicron症状较轻，仍可能导致医护体系难以承受。同时中国和德国等国家为了遏制确诊激增，已再度实施严格防疫限制。

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在美国多个州和多个欧洲国家的COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊数创新高之际，中国再把数以十万计的人纳入封城限制。

COVID-19疫情升温导致全球大乱。该如何控制病毒扩散，又不会让防疫限制妨害经济，许多国家试图找到平衡点。

美国已把无症状病例的隔离时限砍半，试图降低防疫造成的干扰；法国则是下令企业每周至少3天让员工居家办公。

欧洲最大经济体德国连续第2年在新年前限制人们彼此接触，同时关闭夜店，并强迫体育竞赛闭门进行。

中国正在对抗21个月来最高的单日确诊数字。相对于全球热点，中国疫情规模虽然小得多，但并未放宽清零战略。延安市多个区域限制民众踏出家门，数以十万计的居民受影响；同时，人口达1300万的西安市实施禁足已来到第6天。

多国确诊激增，是受到具高度传染力的Omicron变异株驱使。世界卫生组织（WHO）警告，即使初步发现显示Omicron症状较轻，仍旧大意不得。

世卫欧洲区COVID事件负责人史摩伍德（Catherine Smallwood）警告：「Omicron（病例）快速增长，即使症状较轻，仍会导致大量的人住院，尤其是未接种疫苗的族群，并导致卫生体系和其他关键服务普遍大乱。」

© 2021 AFP