世卫秘书长将改选 谭德塞获28国支持成唯一候选人

（法新社日内瓦29日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞任期将于明年8月届满，世卫组织今天表示，改选提名名单中仅有谭德塞一人，他获得了德国、法国和印尼等28国支持。

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56岁的谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是衣索比亚前卫生、外交部长，并于2017年被选为世卫组织秘书长，成为首位出任联合国卫生机构的非洲人。

谭德塞运用世卫平台谴责母国衣索比亚对泰格瑞省（Tigray）的镇压行动，此举激怒衣国政府，而拒绝提名他连任。

拥有194个成员国的世卫指出，共有28个成员国支持谭德塞连任，包含法国、德国、印尼、荷兰以及西班牙。

改选提名已于9月23日截止；各成员国向总部设在日内瓦的世卫提交缄封信函，这一信封在10月1日之前未被打开过。

自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来，谭德塞站在抗疫前线，成为世卫门面，并因在协调组织应对疫情扮演的领导角色，而相对受欢迎。

世卫成员国将在明年5月举行的世界卫生大会（World Health Assembly）期间，以不记名投票，选出下一任世卫秘书长。

© 2021 AFP