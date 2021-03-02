世卫称年底前难终结疫情 促各国4月上旬前接种疫苗

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（法新社日内瓦1日电） 世界卫生组织（WHO）今天警告，认为全球可在今年底前终结COVID-19疫情的想法是不切实际的。秘书长谭德塞希望各国能在今年头100天内让民众接种疫苗，代表现在只剩下40天。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）说，或许可透过降低染疫住院与死亡人数，让冠状病毒危机摆脱悲剧。

但他指出，病毒还是占上风，尤其全球的新增病例数连续6周下滑后，上周又再度攀升。

莱恩对记者说：「觉得我们今年底可以消灭病毒的想法是不成熟的，我觉得很不切实际。」

「不过，如果我们聪明行事，我觉得我们可以终结的是染疫住院、死亡与疫情带来的悲剧。」

莱恩说，让前线医护人员与最容易引发重症的人接种疫苗，「可在疫情中消弭恐惧」。

但他重申，不能把最近取得的进展视为理所当然，「现在病毒仍宰制一切」。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）说，欧洲、美洲、东南亚与地中海东部的新增病例上周都在攀升。

他说：「这令人失望，但也不令人意外。」

「有些看似是因为公共卫生措施松绑、变异病毒株持续流传以及民众防疫松懈造成的。」

「疫苗将有助于拯救生命，但如果各国单单依靠疫苗，那他们就错了。基本的公共卫生措施仍是因应基础。」

世卫针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫的技术领导人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示：「如果上周的趋势告诉我们任何事，那就是如果我们松懈，病毒将卷土重来，我们不能让这种事发生。」

谭德塞希望各国能在2021年的头100天内让民众接种COVID-19疫苗，这代表现在只剩下40天。

他乐见迦纳与象牙海岸已施打透过疫苗全球取得机制（COVAX）运送的第一批疫苗。

他说：「看到低收入国家的医护人员开始接种疫苗很鼓舞人心，不过，这是在一些富有国家展开接种行动近3个月后才发生，令人遗憾。」

本周还会有1100万剂疫苗透过COVAX计画运送到数国，从现在到5月底，将有2亿3700万剂疫苗分配给142个参与计画的经济体。

第一波COVAX疫苗的最终分配细节将在3日公布。

© 2021 AFP