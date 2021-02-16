世卫组织授权AZ疫苗紧急使用 COVAX启动第一波配送

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（法新社日内瓦15日电） 世界卫生组织今天批准紧急使用英国阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学共同研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，这意味可开始将AZ疫苗配发给亟需疫苗抗疫的贫穷国家。

许多国家透过世界卫生组织（WHO）主导的COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）排队取得疫苗。

世卫助理秘书长席马欧（Mariangela Simao）表示：「至今无法取得疫苗的国家终于将能开始为医护人员和高风险群体接种，有助COVAX设施达成疫苗公平分配的目标。」

席马欧说：「但我们必须持续施压，以满足各地优先群体的需求，并促进全球取得疫苗。为达此目标，我们必须做到两件事，包括提高生产能力，以及研发商尽早将疫苗提交世卫审查。」

AZ疫苗是第2支获得世卫授权的COVID-19疫苗，首获世卫批准的是美国辉瑞大药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech共同研发的疫苗。

世卫在声明中说，世卫今天将两种版本的AZ疫苗列入紧急使用授权名单，同意全球透过COVAX开始使用这些疫苗。两种版本是指由印度血清研究所（SII）和韩国SKBio所生产的AZ疫苗。

虽然疫苗是相同的，但每个制程都需个别审查。

COVAX首波疫苗配送预定在本月底展开，首批3.372 亿剂疫苗几乎都是由印度和韩国生产的AZ疫苗，包括2.4亿剂由印度制造、9600万剂由韩国制造；另外还有120万剂辉瑞&BNT疫苗。两款疫苗都须打两剂。

预计到了今年年中，约有145个参与COVAX的经济体会收到足供合计3.3%人口施打的疫苗数量。

© 2021 AFP