世卫组织示警 2021年初欧洲疫情复炽风险高

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（法新社哥本哈根16日电） 世界卫生组织欧洲区域办事处今天警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）疫情可能会在2021年初「进一步复炽」，世卫还敦促民众在今年耶诞节家庭聚会戴上口罩。

世卫欧洲区域办事处透过声明指出，尽管取得些许进展，但疫情在整个欧洲地区的蔓延扩散仍然广泛且强烈。

声明提到：「在2021年开始的前几周和前几个月，疫情进一步复炽的风险很高，如果我们要成功防止疫情复燃，我们需要共同努力。」

世卫欧洲区域办事处敦促民众「不要低估自己决定的重要性」，并采取额外的防疫措施，因为许多人准备在节日时聚会，如果可能的话，庆祝活动应在户外举行，「参与者应该戴上口罩并保持距离」。

至于室内庆祝活动，欧洲区域办事处说，限制宾客人数并确保良好通风是降低感染风险的关键。

声明中说，「虽然在亲友身边戴上口罩和保持距离可能会让人感到尴尬，但这样做有助于确保每个人保持安全和健康」。

世卫组织的欧洲区域包含53个国家，其中包括俄罗斯和几个中亚国家，这个区域已通报超过2200万起确诊病例，还有近50万人染疫死亡。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP