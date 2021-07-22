世卫组织警告 COVID对心理健康影响长久且深远

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（法新社雅典22日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，COVID-19对心理健康带来的影响，将会是「长久且深远」。专家与各国领袖正在呼吁各界采取行动，应对与疫情相关的焦虑与压力。

世卫在雅典举行2天会议，数十国卫生部长与会。世卫在会议开始的声明中表示：「每个人多少都受到（疫情）影响。」

声明指出，包括「对病毒传播产生的焦虑，封城与自我隔离带来的心理影响」，加上面临失业压力、财务忧虑以及社会疏离感，都会加深心理健康危机。

声明表示：「COVID-19对心理健康带来的影响，将会是长久且深远。」

世卫欧洲区主任克鲁格（Hans Kluge）表示，心理健康应该被视为「基本人权」。他并表示，这场疫情已经让生活分崩离析。

他在记者会上表示：「这场疫情动摇了全世界。全球有超过400万人丧生，许多人失去生计，家庭与社群被强制分隔，企业倒闭，许多机会被剥夺。」

世卫呼吁强化整体心理健康服务，并以科技手段，让取得照护更加便利。

世卫同时呼吁，学校、大学、职场以及在第一线防疫人员，必须有更好的心理支援服务。

与会各国部长也倾听38岁希腊妇女卡特琳娜（Katerina）诉说自己的经历。

卡特琳娜表示，她从2002年起接受心理疾病治疗，一直以来控制得很好，直到疫情发生。她没办法参加面对面的支持小组会谈，也没办法见到父亲，迫使她加大药量。

她说：「社会孤立带来的压力，导致焦虑增加。」

© 2021 AFP