世卫组织：富国抢打追加剂 加剧疫苗分配不均

（法新社日内瓦22日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天警告，富裕国家抢打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗追加剂，加剧了各国在疫苗取得上的不平等现象，不利于及早终结疫情。

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世卫组织长期以来一直警告COVID-19疫苗分配明显不均的现象，当富裕国家大规模推行施打追加剂计画的同时，许多穷国的弱势人口却连第一剂都没得打。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）对媒体表示：「大规模的追加剂施打计画把疫苗供给转运到疫苗覆盖率已经很高的国家，可能会导致COVID-19疫情迟迟无法结束，而不是终结疫情。」

他说：「任何国家都无法靠施打追加剂，独自摆脱这场大流行病。」

世卫的免疫战略专家谘询小组（Strategic Advisory Group of Experts）今天表示，全球至少126国建议接种追加剂，有120国已开始实施相关计画。

但谘询小组透过声明指出：「目前尚无低收入国家采取疫苗追加剂施打计画。」

COVID-19变异株Omicron迅速蔓延全球，使得走出疫情高峰的希望趋于渺茫。

世卫组织表示，Omicron正以前所未见的速度扩散，迄今已有106国发现这种变异株。

初步资料显示，Omicron比过去的变异株更具传染力，而且即使接种追加剂似乎可以提升保护力，这种变异株仍更有可能突破疫苗产生的免疫保护。

但谭德塞今天说，现有疫苗仍可显着保护民众避免因感染Omicron而引发的重症。他提到，绝大多数住院患者和病故者都是完全未接种疫苗的人，而不是未接种追加剂的人。

他还强调，大众必须采取所有必要预防措施，在耶诞假期来临之际控制疫情扩散，而非打了追加剂就以为一切活动都可照常进行。（译者：曾依璇/核稿：陈政一）

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