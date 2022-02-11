世卫组织：疫情大流行急性发病期可能今年结束

（法新社开普敦11日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天指出，若全球约7成人口接种疫苗，疫情大流行的急性发病期可能在今年就会结束。

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法新社报导，谭德塞在南非告诉记者：「我们估计疫情大流行的急性发病期会在今年结束，当然只有一个条件，那就是今年年中6、7月全球有7成人口接种了疫苗。」

他说：「如果做到了，急性发病期就能真正结束，这是我们所预期的。这掌握在我们手里。这不是一个机会问题，而是一个选择问题。」

谭德塞在访视南非生物制剂公司（Afrigen Biologics and Vaccines）时做了以上表示。这家公司运用莫德纳（Moderna）的研发成果已在非洲首度生产mRNA疫苗。

这种疫苗准备于11月进行临床试验，预计2024年获准使用。

在世卫组织和COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）支持下，非洲正领导进行这项试验性专案。

非洲目前仅11%人口接种疫苗，为全球最低。世卫组织非洲分部表示，非洲必须将疫苗覆盖率提升「6倍」达到7成的目标。（译者：徐睿承）

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