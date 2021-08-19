世卫组织：相信中国会合作调查疫情源头

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（法新社日内瓦18日电） 中国政府数天前反对COVID-19（2019冠状病毒疾病）溯源调查政治化，强调应由世界卫生组织（WHO）成员国主导。世卫组织今天表示，仍相信中国愿合作调查。

自COVID-19疫情于2019年底首度在中国武汉出现以来，至今全球已逾400万人丧命，许多国家经济亦遭瘫痪，各界要求北京考虑新一波溯源调查的呼声再度升高。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）告诉媒体：「我有信心…对于有必要进一步探究（疫情）源头的科学研究，我们在中国的同事非常愿意合作。」

世卫希望北京提供COVID-19首批病例的原始资料，以协助重启溯源调查；北京则于本月13日表示，反对科学议题遭政治化，溯源工作应由世卫成员国主导。

世卫方面也一再呼吁病毒溯源调查应该去政治化，尤其是莱恩本人。一般认为，溯源调查对于未来预防疫情必不可少。

莱恩说：「我们正在幕后非常努力地想增添信心，让大家再回到科学程序。」

各种争论和指责导致第一阶段调查延宕，世卫组织直到今年一月才组成国际专家团队前往武汉实地调查，距离疫情爆发已一年多。后来国际专家团队与中方人员共同撰写报告，内容并无确切结论，只列出4种假设。

这份报告提到，病毒从蝙蝠身上透过某种动物传染给人类，是最有可能的情况；至于从武汉病毒实验室逸出则「极不可能」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP