世卫警告全球 有疫苗不等于零疫情

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（法新社日内瓦4日电） 各国广推疫苗以对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19），世界卫生组织（WHO ）今天提出警告，称这件事本身并不会让这个致命的病毒完全消失。

世卫组织警告人们不要洋洋得意，不要以为疫苗问世，危机就会解除。

WHO公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）在线上记者会说：「疫苗不等于零疫情」。

「疫苗本身和接种疫苗让我们在防疫措施中，增添了主要、重要、强大的工具，但光靠疫苗和接种并不会让疫情消失。」

英国2日成为第一个批准普遍使用疫苗的西方国家，这让其他国家感到必须迅速跟进的压力。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，疫苗发展的进度「鼓舞了我们所有人，如今我们开始看到隧道尽头的光。」

「但世卫担心的是，人们认为疫情已经过去了的想法愈来愈强烈。」

「许多地方正出现非常高的病毒传染力，这给医院、加护病房、医护人员带来沈重的压力。」

截至今天，全球已有超过6500万人染疫。

根据法新社搜集各国官方资料所做的统计，自从疫情去年12月在中国爆发以来，已经带走至少150万条人命。

© 2020 AFP