世卫警告：全面旅禁无法阻止Omicron扩散

（法新社日内瓦30日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，针对Omicron变异株祭出旅行措施时，各国应采用「以证据为参考、以风险为基础的方法」，包括采检或隔离国际旅客，全面性旅行禁令并无法阻止Omicron扩散。

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非洲南部本月稍早出现首起COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron病例，如今距离世卫首度接获Omicron病例通报才不到1周，这种变异株已在全球不少国家现踪。

世卫称Omicron在全球构成「非常高」的风险，已导致许多国家纷纷对外关闭国门。

世卫针对Omicron发布旅行建议时表示：「全面旅行禁令无法防止（病毒）在国际间扩散，但却会对生命和生计加诸沈重负担。」

「此外，实施旅禁还会让各国不想通报与分享流行病学及基因定序数据，进而在疫情期间对全球卫生工作产生不利影响。」

世卫提到实施旅行限制的国家数量增加，包括暂时禁止出现Omicron的国家旅客入境。

世卫建议各国在实施旅行措施时，采用「以证据为参考、以风险为基础的方法」。

世卫表示，各国的出境、转机与入境当局可实施缓冲措施，延缓或减少输出与带入Omicron的机率，包括采检与隔离旅客。

世卫说：「所有措施都应该与风险相称、有时间限制，并在尊重旅客尊严、人权与基本自由下实施。」

世卫指出，「必要的国际旅行」，包括人道任务、遣返回国与重要物资的运送，在疫情期间都应该列为优先。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

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