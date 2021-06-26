世卫警告 变种病毒Delta至少肆虐85国

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（法新社伦敦25日电） 世界卫生组织秘书长谭德塞今天表示，最先在印度发现的2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）变种病毒Delta是「目前已知传染力最强的变种病毒」，并警告现已在至少85国蔓延。

世界卫生组织流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示：「Delta变种病毒将持续变异，此刻我们的公卫与社会防疫措施有效，我们的疫苗有防护力，我们的诊断和治疗有效；但仍有可能到了某个时候，随着病毒持续变异而使这种种反制措施失效。」

欧洲和美国等接种率高的国家已放松边界限制和其他公卫措施，世卫组织官员警告，这可能会导致疫情复燃。

范科霍芙表示，「当前全球情况岌岌可危」；并说，虽然欧洲的疫情趋缓，但仍有无数活动会使疫情扩散，包括大型体育赛事和一家人在后院烤肉等。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在记者会上指出，贫穷国家欠缺疫苗使得Delta变异病毒的传播加剧。他并谈到，他近来出席了一个疫苗配送顾问小组的会议。

他说：「这个顾问小组很沮丧，因为没有疫苗可配送。既然根本没有疫苗，那还分享什么呢？」他批评富裕国家，不愿与开发中国家立即分享疫苗。

谭德塞表示，国际社会已失能，有重蹈数十年前爱滋病（AIDS）危机与2009年新型流感（swine flu）大流行期间覆辙的风险，当时疫苗是在疫情结束后才送交贫穷国家。

他说：「（爱滋病毒）已在高所得国家肆虐，（抗反转录病毒药物）才在10年后送到低所得国家，我们要重蹈覆辙吗？」

联合国支持下致力配送疫苗给贫穷国家的疫苗全球取得机制（COVAX），并未达成分享疫苗的若干目标，而其最大供应商预期要到年底才会再出口疫苗。英美等国承诺供应的数亿剂疫苗，短期内不可能到位。

世卫秘书长高级顾问艾沃德（Bruce Aylward）坦承：「我们本月透过COVAX配送的阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）、辉瑞（Pfizer）与（娇生Johnson and Johnson）疫苗为零。」

他说：「这段期间，我们每个供货来源都无法提供疫苗，因为另有他国争取这些产品，这些国家正为没有风险的十分年轻人口施打疫苗。」（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP