世卫证实乌克兰发生逾百起医护遇袭事件 吁持续援助马立波

（法新社乌克兰利维夫7日综合外电报导）世界卫生组织（WHO）今天证实，乌克兰出现逾百起针对当地医疗部门的攻击事件。世卫也呼吁外界持续向被围困的乌国港市马立波（Mariupol）提供人道援助。

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世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在记者会中表示，截至目前，世卫已证实发生103起针对医疗机构的攻击事件，共造成73人丧生、51人受伤，包括医护人员和病患。

在已确认的攻击事件中，有89起影响到医疗设施，其余多数则是造成救护车等运输工具受损。

谭德塞指出，如今「攻击医护人员的行为还在持续发生，这让我们非常愤怒」。他还警告，这些行为已「违反国际人道法律。」

世卫欧洲区办事处主任克鲁格（Hans Kluge）稍早在乌克兰利维夫（Lviv）的另场记者会中感叹，虽然医疗援助已抵达许多「受影响地区」，但仍有一些地方难以到达。

克鲁格告诉媒体记者：「有些地方的状况仍然非常困难，我想第一名肯定是马立波」。

马立波位于俄罗斯占领的克里米亚（Crimea）和乌东亲俄分离主义地区之间的战略要地，一直都是俄军最猛烈攻击的目标。

位于乌国东南部重要战略位置、俄军占领地克里米亚和乌东亲俄分离主义地区之间的马立波，早就沦为俄军最猛烈攻击的地点之一。

当地居民形容，马立波已经满目疮痍，当地生活条件极度恶劣，城市人口也从战前的40万人剧减至今天的12万人。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）昨天指控俄罗斯阻挠人道救援进入马立波，意图隐藏屠杀数以千计平民百姓的证据。

克鲁格指出，目前世卫已运送逾185公吨医疗物资到乌国受创最严重的地区，并已送到大约50万名民众手中。

© 2022 AFP