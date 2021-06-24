世卫质疑卫星-V疫苗生产问题 俄罗斯坚称已解决

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（法新社日内瓦23日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，俄罗斯卫星-V（Sputnik V）疫苗的生产地点经发现有问题，但莫斯科坚称这些问题已解决。

俄罗斯加马利亚研究所（Gamaleya Research Institute）研发的卫星-V疫苗已经向世卫寻求批准，卫星-V疫苗目前已用于40个国家。

法新社报导，世卫对俄罗斯的4个卫星-V疫苗生产制造地点进行检查。

世卫今天公布初步检查结果的摘要报告，详细列出5月31日到6月4日期间访问俄罗斯南部乌法市（Ufa）一家生产疫苗厂房发现的6个问题。

检查人员对于数据的完整性有疑虑，也关切在制造与品管过程中监测的测试结果，以及无菌操作和充填的监控。

检查过程发现到疫苗批次可追溯性和识别的问题。

检查人员还忧心充填产线、无菌保证、无菌过滤验证和交叉污染的风险。

世卫告诉法新社：「已经和这位相关制造商、申请者与个别的国家监管机构进行沟通，希望尽快调查和解决报告中列出的初步调查结果。」

克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「检查小组发现了一些缺失，据我们所知，这些缺失都已经被注意到了，所有需要调整的地方都已经调整了。」（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP