世卫、世银等全球4大组织 呼吁公平分配疫苗

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（法新社华盛顿1日电） 全球4大组织领袖今天表示，世界各国领导人必须做出「新承诺」，更公平的分配2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，以控制这波疫情大流行。

COVID-19疫情已在全球夺走超过350万条人命。富国和穷国之间疫苗分配不公，恐导致疫情复杂变化，持续延烧，引发各方关切。世界卫生组织（WHO）、世界银行（World Bank）、国际货币基金（IMF）和世界贸易组织（WTO）等因此联合撰文呼吁。

这篇专文刊登在今天的「华盛顿邮报」（Washington Post），这4大组织也将变异病毒的出现，归咎于疫苗接种计画的落差。变异病毒在开发中国家引爆新一波疫情。

他们表示：「显而易见，若不终结这场卫生危机，将无法摆脱COVID-19疫情大流行，迈向范围广泛的经济复苏。这两者的关键都在疫苗的取得。」

「终结疫情大流行是可能的，而且需要全球现在就采取行动。」

这篇联合投书是由IMF总裁乔治艾娃（KristalinaGeorgieva）、世卫秘书长谭德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）、世银总裁马尔帕斯（David Malpass）和世贸秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）共同撰写。

他们呼吁七大工业国集团（Group of Seven）的富裕民主国家这个月稍后出席英国举行的会议时达成协议，同意「加强协调策略、提供新资金，为全世界施打疫苗」。

这4大组织领袖也建议G7同意资助IMF提出的500亿美元计画，加速终结这波疫情大流行。

© 2021 AFP