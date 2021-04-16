世卫：从COVID-19学到教训 应用来对抗超级细菌

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦15日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，从2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球大流行学到的教训，应该被用来对抗抗药性超级细菌散播，每年有成千上万人因感染超级细菌不治。

世卫警告指出，在应付抗微生物抗药性（AMR）问题上全球可用选项愈来愈少，已几乎没有新的有效抗生素。

然而世卫表示，新型冠状病毒危机可能有助促进发展。全球在这场疫情中，深刻体会到失控的全球大流行疫情对医疗体制与经济的影响。

AMR行动基金（AMR Action Fund）负责人史肯纳（Henry Skinner）在记者会上说，COVID-19教导大家的是「传染性疾病的蔓延扩散会多么快速」。

他说：「我们需要有可用的正确药物来治疗这些传染病，并预防演变成全球大流行。」

世卫说，全球协力遏阻COVID-19已证实，当有足够政治决心，就能取得快速进展。

抗药性问题近几年来益趋严重，主因是抗生素滥用，且不仅人类本身，畜牧业也有这类状况。

欧洲每年超过3万3000人、美国则高达3万5000人死于超级细菌。

© 2021 AFP