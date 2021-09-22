世卫：全球新增病例大多感染Delta变异株

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（法新社日内瓦21日电） 世界卫生组织（WHO）今天说，Delta变异株几乎已挤掉另外3种COVID-19「高关注变异株」，现在全球新增病例主要都是感染Delta变异株，其他3种仅占样本序列一小部分。

世卫COVID-19技术主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）说：「目前Alpha、Beta及Gamma变异株每种传播率不到1%。世界各地真的大多是感染Delta变异株。」

她在世卫社群媒体直播互动中说，Delta变异株「已变得更加强健、更会传染且无出其右，逐渐取代其他现正流传的病毒株」，还说到目前为止已在超过185个国家和地区发现Delta变异株。

病毒都会随时间产生突变，包括造成COVID-19（2019冠状病毒疾病）的新型冠状病毒SARS-CoV-2。

去年底变异株现踪，升高了全球公卫威胁，促使世卫开始将它们列为「需留意变异株」（Variants of Interest），以及更加令人担忧的「高关注变异株」（Variants of Concern），以便通报疫情因应情况。

隶属于联合国的世卫之后决定以希腊字母来称呼COVID-19各变异株，避免最早发现这些变异株的国家遭受污名化。

除了上述4种「高关注变异株」，还有5种「需留意变异株」，但范科霍芙表示，其中3种Eta、Iota及Kappa现已降级为「受监控变异株」（Variants Under Monitoring）。

她说：「这真的是因为传播状况改变，『需留意变异株』就是被『高关注变异株』超越，没有占主导地位。」

© 2021 AFP