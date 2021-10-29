世卫：全球防疫计画ACT-A 未来一年需6570亿

（法新社日内瓦28日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，根据世卫对抗COVID-19计画，未来12个月需要234亿美元（约新台币6570亿元），以支应疫苗取得与配送、采检与治疗等费用。

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「获取COVID-19工具加速计画」（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT-A）是2020年4月开展的一项涵盖数十亿美元国际合作计画，致力于防疫工具的研发、生产、采购与配送等。这项计画将有助于因应全球疫苗施打作业不均问题。

法新社根据官方资料统计，目前全球因COVID-19 （2019冠状病毒疾病）疫情已将近500万人不治；世卫说，执行这项计画有助预防再有至少500万人病亡。

世卫声明指出，即日起至2022年9月，领导全球卫生机构的ACT-A伙伴关系需要234亿美元，以协助一些疫情高风险国家取得抗疫工具配置。

「比起疫情造成的数兆美元经济损失，以及刺激复苏计画所需成本，这笔金额（234亿美元）相形见绌。」

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，为终结疫情，各国政府、制造商与捐赠者必须足额注资ACT-A，才能解决疫苗分配不均、采检与医疗不足的问题。

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）表示：「目前没有比非洲大陆更明显不均的地方了，在非洲只有8%人口接种了一剂疫苗。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP