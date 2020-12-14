世卫：全球1/4医疗院所难取用水 染疫风险增

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（法新社日内瓦14日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，全球有1/4医疗院所取得用水有困难，恐使多达18亿人口感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的风险升高。

世卫和联合国儿童基金会（UNICEF）在一份研究165国数据的共同报告中指出，缺乏基础设施对病患与医护人员的危害程度并无区别。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）说：「在一个缺乏用水、盥洗设备与卫生的医疗院所工作，就好比把医护人员派去工作却没提供个人防护设备。这些是遏阻COVID-19的基本要素，但仍是需要克服的鸿沟，特别是对低度开发国家而言。」

根据世卫数据，尽管医护人员占全球总人口数不到3%，却占全球确诊人数的14%。

联合国儿童基金会执行主任佛尔（Henrietta Fore ）说：「把医护人员和需要治疗的患者送到没有干净用水、干净厕所甚至没有肥皂的地方，等于把他们送到险境。」

报告也说，全球有1/3的医疗院所无法确保医护人员的手部卫生，1/10缺乏盥洗设备。

情况对全球47个低度开发国家来说更是严重，当地半数医疗院所无法取得饮用水，1/4无法取得卫生用途的干净水源，3/5缺乏基础盥洗设备。（译者：陈怡君/ 核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP