世卫：在疫情高传染区 已接种疫苗者仍须戴口罩

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（法新社日内瓦14日综合外电报导）世界卫生组织（WHO）今天表示，民众即便已接种了2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，处于病毒正在蔓延的地区，仍须戴上口罩。

世卫在电邮中告诉法新社：「疫苗可救人命，但光靠这些并不够。」

美国疾病管制暨预防中心（CDC）昨天宣布将更新指引，允许完整接种COVID-19疫苗的人，在户外与室内可免戴口罩。

目前美国有近60%成人已施打一剂或两剂疫苗，而境内确诊病例也快速下降，7天平均新增确诊数减少至3 万8000人，约相当于每10万人中有11例确诊。

世卫避免特别针对美国情况置评，但多位专家强调，解除防疫限制的决定，包括戴口罩规定，不应只是看疫苗施打率而已。

世卫流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）告诉媒体：「要看病毒流传程度。」

她说：「也要看疫苗的数量，以及接种作业的普及程度，也与那些正在散布的变异病毒有关。」

用来对抗COVID-19的疫苗，已经显示对重症有高度防护力，并可预防病亡；也有愈来愈多的证据显示，疫苗可高度预防病毒感染与传播。

但世卫首席科学家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）强调，疫苗「不是百分之百有效防止感染」。

她说：「即使在接种疫苗之后，也可能轻微不适，或出现温和症状，或没有症状。」

她警告，单是接种疫苗并不保证不会受感染，或不会传染给其他人。这情形可能极少，但仍会发生。

「这是为何我们必须采取其他防护措施，诸如戴上口罩、保持距离等，直到各个国家大多数人都受到防护，且病毒流传与散布可达到非常低的程度。」

她还警告说，目前几乎没有哪个国家的状况好到可让民众不做防护措施、政府可取消限制规定。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP