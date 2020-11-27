世卫：大规模接种COVID-19疫苗 非洲缺乏准备

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（法新社约翰尼斯堡26日电） 世界卫生组织（WHO）今天敦促非洲国家提升对民众接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的整备量能，并警告非洲目前距离准备好大规模施打疫苗还有一段很长的路。

法新社报导，世卫呼吁非洲应为历来最大规模的疫苗接种「加强」准备。目前世上有3支新型冠状病毒疫苗试验显示具有7成以上的防护力。

世卫声明指出，目前为止非洲地区仅有33%准备好要推出2019冠状病毒疾病的疫苗注射。

这项数字远低于期望水准80%。这是根据40个国家依照一系列「整备度标准」所提供的资料。

主要担心的问题在于缺乏充裕资金计画、监督工具，以及是否能送达社区。

WHO非洲地区主管莫耶提（Matshidiso Moeti）在线上新闻简报会中表示，关键后勤与财务缺口方面，国际势必要团结合作。

世卫估计，推出2019冠状病毒疾病疫苗，光是提供给非洲优先人口就需要57亿美元左右的成本。

其他卫生专家在简报会上也表示，有必要进一步研发更加适合非洲采用的疫苗。

他们指出，辉瑞大药厂 （Pfizer）与德国生技公司BioNTech共同研发的候选疫苗，经试验证明防护力可达95%，但必须在摄氏零下70度的温度下保存，这对非洲大多数医院几乎是不可能。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP