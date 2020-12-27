世卫：往后仍会爆疫情 世人当牢记COVID-19教训

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（法新社日内瓦26日电） 世界卫生组织秘书长谭德塞表示，新型冠状病毒危机不会是最后一场大流行（pandemic），且如果不着手处理气候变迁、动物福址问题，改善人类健康的努力注定失败。

为标记首个「国际流行病防范日」（International Day of Epidemic Preparedness），谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）录制一段影片，谴责循环式的「危险短见」，说大家针对疫情猛砸钞票，但却未对下一个大流行预做准备。

他表示，该是从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情汲取教训的时候了。

谭德塞说：「全世界不断处于惊恐慌张与不理不睬的循环中，这情况已经太久了。」

「疫情一爆发我们就猛砸钱，疫情结束我们又忘得一干二净，对下一个可能的疫情毫无作为。这是危险地目光短浅，坦白说很难理解。」

2019冠状病毒疾病爆发前几个月，全球疾病预防监控委员会（The Global Preparedness Monitoring Board, GPMB）2019年9月首度针对世界各国在卫生紧急事件准备度方面作出年度报告。当时报告指出，全球在因应潜在性大流行上可悲的毫无准备。

谭德塞指出：「历史告诉我们 ，这次大流行不会是最后一个，传染病（epidemic）是无法改变的事实。」

他又说：「这场大流行已凸显出人类、动物、地球的健康密不可分。」

「改善人类健康的努力注定失败，除非探讨人类与动物间重要相互作用，并因应气候变迁这个导致地表愈来愈不宜人居的外在威胁。」

法新社汇整的官方统计数字显示，新型冠状病毒疫情自去年12月在中国爆发之后，目前为止全球通报至少有175万人病亡，以及8000万个确诊病例。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP